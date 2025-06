Termine che imita il suono di ciò che si rompe nei cruciverba: la soluzione è Patatrac

Home / Soluzioni Cruciverba / Termine che imita il suono di ciò che si rompe

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Termine che imita il suono di ciò che si rompe' è 'Patatrac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATATRAC

Curiosità e Significato di "Patatrac"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Patatrac più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Patatrac.

Perché la soluzione è Patatrac? Il termine patatrac è un onomatopea che evoca il rumore di qualcosa che si rompe in modo improvviso e fragoroso. Spesso utilizzato in contesti informali, suggerisce un'idea di disastro o di caduta imprevista, come un oggetto che si schianta a terra. È un'espressione colorita che riesce a catturare l'attenzione e a rendere vivida la scena nella mente di chi ascolta.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Disastro crollo improvvisoUn disastro che nessuno si sarebbe aspettatoSi rompe scindendosiQuando si rompe lo si ingessaCiò che contiene si distingue per l età

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Patatrac

Hai davanti la definizione "Termine che imita il suono di ciò che si rompe" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

T Torino

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

C Como

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O T P I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NIPOTI" NIPOTI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.