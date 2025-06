L Arma dei pezzi grossi nei cruciverba: la soluzione è Artiglieria

ARTIGLIERIA

Curiosità e Significato di "Artiglieria"

La parola Artiglieria è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Artiglieria.

Perché la soluzione è Artiglieria? L'artiglieria è l'insieme di armi pesanti usate in guerra, come cannoni e mortai, per colpire obiettivi a lunga distanza. Il termine deriva dal francese e indica le grandi armi da fuoco impiegate per supportare le truppe sul campo. Con il tempo, l'artiglieria si è evoluta, diventando un elemento strategico fondamentale in qualsiasi conflitto.

L Arma dai grandi cannoniEra l incaricato del puntamento dei cannoniPossibilità di frequentare pezzi grossiGrossi pezzi di artiglieriaI pezzi grossi della Marina

Come si scrive la soluzione Artiglieria

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

