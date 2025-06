Possibilità di frequentare pezzi grossi nei cruciverba: la soluzione è Entratura

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Possibilità di frequentare pezzi grossi' è 'Entratura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENTRATURA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Entratura: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Entratura? Entratura indica l'apertura o la fessura attraverso cui si può entrare in un luogo, spesso riferendosi a una porta o a una finestra. È il varco che permette di accedere a spazi riservati, anche se in modo più tecnico o arcaico. In senso figurato, può suggerire la possibilità di avvicinarsi o entrare in contatto con figure importanti o pezzi grossi. Un termine utile per descrivere accessi speciali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Conoscenza che aiuta ad arrivare in altoGrossi pezzi di artiglieriaI pezzi grossi della MarinaI futuri pezzi grossi

Hai trovato la definizione "Possibilità di frequentare pezzi grossi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

