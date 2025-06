I pezzi grossi della Marina nei cruciverba: la soluzione è Ammiragli

AMMIRAGLI

Lo sapevi che? Otobreda 127/64: Il cannone Otobreda 127mm/64 costruito dalla OTO Melara, prodotto sin dal 2005 ed entrato in servizio nel 2012, è il successore dell'Otobreda 127/54 Compatto. Destinato all'installazione su navi di medie e grandi dimensioni, il suo sistema di caricamento lo rende compatibile per l'installazione anche in spazi ristretti; il cannone è di tipo polivalente a fuoco rapido e il suo principale compito è di combattimento navale e di appoggio e come compito secondario la lotta antiaerea.

A Ancona

M Milano

M Milano

I Imola

R Roma

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

