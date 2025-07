Ha due ruote e una piccola cilindrata nei cruciverba: la soluzione è Scooter

SCOOTER

Curiosità e Significato di Scooter

Perché la soluzione è Scooter? Un scooter è un veicolo a due ruote con una cilindrata generalmente contenuta, ideale per spostamenti urbani. Leggero e maneggevole, permette di muoversi agilmente tra il traffico cittadino. Con il suo design compatto e pratico, rappresenta la scelta perfetta per chi cerca un mezzo economico e comodo per le brevi distanze. È davvero il compagno ideale per la città!

Come si scrive la soluzione Scooter

Se "Ha due ruote e una piccola cilindrata" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

O Otranto

O Otranto

T Torino

E Empoli

R Roma

