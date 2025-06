Cerchia di persone privilegiate nei cruciverba: la soluzione è Elite

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cerchia di persone privilegiate' è 'Elite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELITE

Curiosità e Significato di "Elite"

La parola Elite è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Elite.

Perché la soluzione è Elite? Il termine elite si riferisce a un gruppo di individui che si distingue per talenti, privilegi o status sociale superiore rispetto alla massa. Questo insieme di persone può esercitare un'influenza significativa nelle decisioni politiche, economiche e culturali, spesso formando una sorta di cerchia ristretta e selezionata. In molte società, l'elite è vista sia come un simbolo di eccellenza che come un oggetto di critica, poiché il suo potere può generare disuguaglianze.

Come si scrive la soluzione Elite

E Empoli

L Livorno

I Imola

T Torino

E Empoli

