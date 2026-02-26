Una ristretta cerchia di amici e artisti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una ristretta cerchia di amici e artisti' è 'Cenacolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENACOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una ristretta cerchia di amici e artisti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una ristretta cerchia di amici e artisti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cenacolo? Il termine si riferisce a un gruppo selezionato di persone che condividono interessi artistici e culturali, spesso formando un ambiente intimo dove si scambiano idee e ispirazioni. Questo insieme privilegiato favorisce la creazione di un’atmosfera di collaborazione e scambio intellettuale, mantenendo un certo riserbo e una certa esclusività. La presenza di artisti e amici stretti contribuisce a consolidare un senso di appartenenza e di identità comune. La loro interazione stimola la crescita creativa e rafforza legami speciali.

In presenza della definizione "Una ristretta cerchia di amici e artisti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una ristretta cerchia di amici e artisti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cenacolo:

C Como E Empoli N Napoli A Ancona C Como O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una ristretta cerchia di amici e artisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

