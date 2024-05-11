Si sfilaccia abbottonando

SOLUZIONE: ASOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si sfilaccia abbottonando" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si sfilaccia abbottonando". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Asola? L’asola è una piccola apertura creata nel tessuto per permettere l’inserimento di un bottone. Questo particolare dettaglio permette di chiudere e aprire i capi di abbigliamento con facilità, garantendo una tenuta sicura e un aspetto ordinato. La sua realizzazione richiede attenzione e precisione, affinché sia funzionale e resistente nel tempo. Le asole sono spesso presenti su camicie, pantaloni e giacche, contribuendo anche alla decorazione e allo stile del vestito.

Quando la definizione "Si sfilaccia abbottonando" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si sfilaccia abbottonando" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Asola:

A Ancona S Savona O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si sfilaccia abbottonando" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

