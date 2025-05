Lavoro da occhiellaia nei cruciverba: la soluzione è Asola

Home / Soluzioni Cruciverba / Lavoro da occhiellaia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lavoro da occhiellaia' è 'Asola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASOLA

Curiosità e Significato di "Asola"

Vuoi sapere di più su Asola? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Asola.

L'asola è un'apertura o una fessura nel tessuto, utilizzata comunemente per permettere il passaggio di un bottone o di un gancetto. È una componente fondamentale nella sartoria e nella confezione di abbigliamento, e il lavoro da occhiellaia consiste proprio nella realizzazione e rifinitura di queste aperture, garantendo la funzionalità e l'estetica dei capi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Apertura in cui entra il bottoneSi sfilaccia abbottonandoVi penetra il bottoneIndennità per lavoro fuori sedeLo attendono due barboni in un lavoro di BeckettMassa di lavoro da svolgere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Asola

La definizione "Lavoro da occhiellaia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A N R E L R T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALTERNARE" ALTERNARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.