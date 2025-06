Lungo le strade ferrate nei cruciverba: la soluzione è Rotaie

ROTAIE

Curiosità e Significato di "Rotaie"

La parola Rotaie è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rotaie.

Perché la soluzione è Rotaie? Le rotaie sono le rotaie di ferro su cui viaggiano i treni, costituendo il fondamento delle ferrovie. Questi binari, disposti in parallelo, permettono ai convogli di muoversi in modo sicuro e regolare, collegando città e regioni. In un certo senso, le rotaie rappresentano non solo il mezzo di trasporto, ma anche un importante elemento di connessione tra persone e culture.

Come si scrive la soluzione Rotaie

Se "Lungo le strade ferrate" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

O Otranto

T Torino

A Ancona

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O E M R N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NORMALE" NORMALE

