La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Imposte a stecche' è 'Gelosie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GELOSIE

Curiosità e Significato di "Gelosie"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Gelosie più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Gelosie.

Perché la soluzione è Gelosie? Le gelosie sono quelle strutture a stecche, solitamente in legno o metallo, che si utilizzano per coprire finestre o porte, offrendo protezione e privacy. Oltre a svolgere una funzione pratica, possono anche aggiungere un tocco di stile all'architettura degli edifici. In alcune culture, le gelosie sono elementi decorativi che riflettono la tradizione e l'estetica locale.

Come si scrive la soluzione Gelosie

Se "Imposte a stecche" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

E Empoli

L Livorno

O Otranto

S Savona

I Imola

E Empoli

