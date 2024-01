La definizione e la soluzione di: Invidie di mestiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Questa voce o sezione tratta di un programma televisivo in corso. le informazioni possono pertanto cambiare rapidamente con il progredire degli eventi...

La gelosia (dal latino zelosus, aggettivo di zelus passando per il greco o (zelos), zelo, emulazione, brama, desiderio) è un pensiero o sentimento di insicurezza, paura e preoccupazione per una relativa mancanza di beni o di sicurezza, che può consistere in una o più emozioni come rabbia, risentimento, inadeguatezza o impotenza. Assume nel tempo il significato di timore che un rivale ottenga l'affetto di qualcuno a noi caro. A volte si confonde con l'invidia.

La gelosia è una tipica esperienza nei rapporti umani, ed è stata osservata in bambini di appena cinque mesi. Alcuni ricercatori sostengono che la gelosia è presente in tutte le culture. Tuttavia, altri affermano che la gelosia è un'emozione specifica della cultura.

La gelosia può essere sospetta o reattiva, ed è spesso rafforzata come una serie di emozioni particolarmente forti e costruita come un'esperienza umana universale.

Italiano

Aggettivo

geloso m sing

persona che prova gelosia

Sillabazione

ge | lò | so

Pronuncia

IPA: /de'lzo/

Etimologia / Derivazione

da gelosia

Sinonimi

sospettoso, dubbioso, diffidente, ingelosito, timoroso, incerto, insicuro, tormentato, assillato

possessivo; attento, scrupoloso, premuroso, zelante

invidioso, rabbioso, risentito, astioso

Contrari

fiducioso, sicuro

trascurato, superficiale, negligente

Parole derivate

gelosamente, gelosia, ingelosito, ingelosire

Termini correlati

zelante, zelo

Alterati

( diminutivo ) gelosetto

gelosetto (accrescitivo) gelosone

Proverbi e modi di dire