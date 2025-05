Si aprono parlando per fare digressioni nei cruciverba: la soluzione è Parentesi

PARENTESI

Curiosità e Significato di "Parentesi"

La parola Parentesi è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Parentesi.

Perché la soluzione è Parentesi? La parola parentesi si riferisce a quegli intervalli di tempo o di spazio che vengono utilizzati per inserire informazioni aggiuntive o note esplicative in un discorso. In linguistica, le parentesi possono essere anche i segni grafici, come ( ), che racchiudono queste digressioni. Sono strumenti utili per arricchire il contenuto senza interrompere il flusso principale della comunicazione.

Come si scrive la soluzione Parentesi

Hai trovato la definizione "Si aprono parlando per fare digressioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

S Savona

I Imola

