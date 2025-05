Recinto per bestiame tipico dell America nei cruciverba: la soluzione è Ranch

RANCH

Curiosità e Significato di "Ranch"

Hai risolto il cruciverba con Ranch? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Ranch.

Perché la soluzione è Ranch? Il termine ranch si riferisce a una grande area di terra, tipicamente negli Stati Uniti, dedicata all'allevamento di bestiame come mucche e cavalli. Questi spazi non solo ospitano gli animali, ma sono anche spesso associati a uno stile di vita rurale e alla cultura cowboy, evocando immagini di paesaggi aperti e attività all'aperto. I ranch rappresentano un'importante parte della tradizione agricola americana e sono simbolo di una connessione profonda con la natura e il lavoro manuale.

Come si scrive la soluzione Ranch

Se "Recinto per bestiame tipico dell America" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

H Hotel

