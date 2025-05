Recinto per il bestiame tipico dell America Latina nei cruciverba: la soluzione è Corral

CORRAL

Curiosità e Significato di "Corral"

Approfondisci la parola di 6 lettere Corral: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il corral è una struttura recintata utilizzata per contenere e gestire bestiame, tipica delle fattorie e ranch in America Latina. Questi spazi sono fondamentali per l'allevamento e la cura degli animali, permettendo di proteggere il bestiame da predatori e di facilitarne la movimentazione. Il termine è anche usato in ambito culturale e folkloristico.

Come si scrive la soluzione: Corral

C Como

O Otranto

R Roma

R Roma

A Ancona

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N Q U T A R I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "QUARTINO" QUARTINO

