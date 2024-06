La fattoria del cow-boy

: Ranch è un termine della lingua inglese (derivato dallo spagnolo rancho e questo dal francese antico ranger, il quale significa "alloggiamento militare") che viene utilizzato per indicare insediamenti di tipo agricolo-rurale, più o meno vasti, situati all'interno di una proprietà terriera. Molto diffusi ai tempi del far west erano (e lo sono tuttora) formati da varie strutture: la casa del proprietario, gli alloggi dei cowboy (coloro che accudivano animali quali bovini, ovini e suini) al centro e varie stalle per gli animali. Venne utilizzato per la prima volta dagli abitanti dell'America spagnola.

Italiano: Sostantivo: ranch ( approfondimento) m sing . (forestierismo) (zootecnica) negli USA e nel Canada, azienda agricola per l'allevamento del bestiame. Sillabazione: lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: dallo spagnolo rancho .