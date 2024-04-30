Fattoria americana

Home / Soluzioni Cruciverba / Fattoria americana

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fattoria americana' è 'Ranch'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RANCH

Perché la soluzione è Ranch? Un ranch rappresenta un vasto territorio dedicato all'allevamento di bestiame, tipico delle regioni rurali degli Stati Uniti. Questo luogo si caratterizza per la presenza di ampi spazi aperti, strutture per il ricovero degli animali e terreni coltivabili, creando un ambiente autosufficiente e funzionale. Spesso, il ranch è associato a immagini di cowboy, mandrie di bovini e atmosfere di frontiera. La sua funzione principale è quella di sostenere attività agricole e zootecniche, mantenendo un rapporto stretto con la natura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fattoria americana". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fattoria americana nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ranch

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fattoria americana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fattoria americana" conferma che la soluzione 'Ranch' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ranch

R Roma A Ancona N Napoli C Como H Hotel

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fattoria americana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ranch' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La fattoria del cow boyFattoria con cowboyRecinto per bestiame tipico dell AmericaGli Usa all americanaLa città americana con il grattacielo Space NeedleNota società americana di sondaggiCapitale del Wyoming popolazione nativa americanaIl gruppo pop punk dell album Americana The