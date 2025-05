Quello di Loreto è la meta di molti pellegrinaggi nei cruciverba: la soluzione è Santuario

Home / Soluzioni Cruciverba / Quello di Loreto è la meta di molti pellegrinaggi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quello di Loreto è la meta di molti pellegrinaggi' è 'Santuario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANTUARIO

Curiosità e Significato di "Santuario"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Santuario più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Santuario.

Perché la soluzione è Santuario? Il termine santuario si riferisce a un luogo sacro dedicato al culto e alla venerazione di figure religiose, come santi o divinità. Spesso, i santuari diventano mete di pellegrinaggio per i fedeli in cerca di spiritualità, conforto o miracoli. Il Santuario di Loreto, ad esempio, attira visitatori da tutto il mondo grazie alla sua ricca storia e alla sua bellezza architettonica, offrendo uno spazio di riflessione e preghiera.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Storico centro religioso del PeloponnesoLuogo di pellegrinaggiFoto 6 Una gita a 4783 Sondrio|È meta di pellegrinaggiIsole del Pacifico mèta di molti turistiUna località della Lomellina meta di pellegrinaggi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Santuario

Hai trovato la definizione "Quello di Loreto è la meta di molti pellegrinaggi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

U Udine

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T T N A E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TONANTE" TONANTE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.