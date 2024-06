Isole del Pacifico mèta di molti turisti

: Le due isole maggiori, Viti Levu e Vanua Levu, contano circa l'87% della popolazione. Le Figi (in figiano Viti; in hindi figiano ; in inglese Fiji), ufficialmente Repubblica delle Figi (in inglese Republic of Fiji) sono uno Stato insulare dell'Oceania che sorge sull'arcipelago omonimo, composto di 322 isole, di cui 106 abitate permanentemente, e 522 isolotti. La capitale delle Figi è Suva, che si trova nell'isola di Viti Levu.

Italiano: Nome proprio: Figi . (toponimo) (geografia) arcipelago dell' Oceania che forma l'omonimo stato. [1]. . Altri progetti: Wikivoyage contiene informazioni turistiche su Figi.