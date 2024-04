La Soluzione ♚ Storico centro religioso del Peloponneso

La soluzione di 18 lettere per la definizione: Storico centro religioso del Peloponneso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SANTUARIO DI OLIMPIA

Curiosità su Storico centro religioso del peloponneso: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi guerra del peloponneso (disambigua). (grc) «ks at µest d t s et... Il tempio di Zeus ad Olimpia, costruito in stile dorico tra il 472 e il 456 a.C., è un tempio dell'antica Grecia dedicato a Zeus, situato ad Olimpia, nella regione dell'Elide. A causa delle innovazioni, riscontrabili in particolar modo nei frontoni del santuario, molti studiosi non fanno fatica ad affermare che la sua costruzione abbia messo le radici e segnato l'inizio della scultura greca classica. Si attribuisce il lavoro architettonico a Libone di Elide, mentre tradizionalmente si ritiene che l'ignoto Maestro di Olimpia abbia edificato gli innovativi frontoni.

