La definizione e la soluzione di 9 lettere: Luogo di pellegrinaggi. SANTUARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un santuario è un luogo sacro o un edificio ritenuto sacro da una tradizione religiosa per manifestazioni ritenute divine, per la presenza di sepolture o reliquie, o perché connesso a eventi considerati soprannaturali. In particolare, nella religione ebraica era la parte più interna del tempio, cioè il sancta sanctorum mentre, in quella cristiana, è generalmente un luogo legato a eventi o giochi o manifestazioni divine della Madonna o dei santi o quella parte della chiesa dove sono conservate reliquie ed è quindi oggetto di pellegrinaggi.

santuario ( approfondimento) m sing (pl.: santuari)

(religione) , definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (per estensione) costruzione sacra (religione) , (cristianesimo) , (architettura) chiesa venerata dai pellegrini (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

san | tu | à | rio

Pronuncia

IPA: /santu'arjo//

Etimologia / Derivazione

dal latino sanctuarium, derivazione di sanctus ossia "santo"

Sinonimi

luogo sacro, luogo di culto, edificio religioso, edificio sacro, chiesa, tempio, cappella

( senso figurato ) (di persona, luogo) centro, cuore, epicentro

centro, cuore, epicentro (dell’antico tempio ebraico) sancta sanctorum

sancta sanctorum (per estensione) (di guerriglia, potere) nascondiglio, rifugio, covo, asilo

Termini correlati