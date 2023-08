Allungano le vacanze ma non sono gli scioperi aerei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allungano le vacanze ma non sono gli scioperi aerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PONTI

Significato/Curiosità : Allungano le vacanze ma non sono gli scioperi aerei

Il fenomeno di allungare le vacanze o creare dei "ponti" è una pratica diffusa in molti paesi, soprattutto durante le festività. Consiste nell'estendere il periodo di ferie o giorni di riposo collegando un giorno festivo a un weekend, creando così un lungo periodo di pausa dal lavoro. Questa pratica è spesso apprezzata dai lavoratori, poiché offre la possibilità di trascorrere più tempo con la famiglia e gli amici, viaggiare o semplicemente rilassarsi. Tuttavia, può influenzare negativamente la produttività aziendale e l'economia in generale. L'allungamento delle vacanze richiede una gestione oculata per bilanciare il benessere dei dipendenti con le esigenze del mondo del lavoro.

Altre risposte alla domanda : Allungano le vacanze ma non sono gli scioperi aerei : allungano; vacanze; sono; scioperi; aerei; Le curve che allungano il corso d un fiume; Si allungano di sera; allungano la vita ai cibi; Il fenomeno per cui le piante grasse si allungano alla ricerca di più luce di quanta ne ricevono; Si allungano per corrompere; L azienda per vacanze in cascina; Una meta di vacanze ; Mette fine alle vacanze ; Le vacanze dei lavoratori; Tirar su la saracinesca dopo le vacanze ; sono pari in altro; Lo sono i sentieri che si inerpicano; sono simili ai corvi; Lo sono i bastoncini dello sciangai; Ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di Natale; Gli scioperi ... degli industriali; Sugli aerei è nera ma non è una viaggiatrice ansiosa; Gli aerei fanno quello tecnico; Combustibile per aerei a reazione; aerei antincendio; Marchio di piccoli aerei ;

Cerca altre Definizioni