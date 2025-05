Crostaceo che si dice cammini all indietro nei cruciverba: la soluzione è Gambe

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Crostaceo che si dice cammini all indietro' è 'Gambe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAMBE

Curiosità e Significato di "Gambe"

La parola Gambe è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gambe.

La soluzione GAMBE si riferisce a una caratteristica dei crostacei, come i granchi, noti per il loro modo di muoversi. Questi animali spesso si spostano all'indietro, grazie alla conformazione delle loro zampe. Le gambe rappresentano quindi il fondamentale organo di locomozione che permette loro di camminare in questa direzione particolare.

Come si scrive la soluzione: Gambe

Stai cercando la risposta alla definizione "Crostaceo che si dice cammini all indietro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

M Milano

B Bologna

E Empoli

