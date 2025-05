Quello afgano ha il pelo lungo e serico nei cruciverba: la soluzione è Levriero

LEVRIERO

Curiosità e Significato di "Levriero"

Perché la soluzione è Levriero? Il levriero afgano è una razza di cane famosa per il suo pelo lungo, setoso e fluente, che lo rende veramente unico. Questo animale non solo è noto per il suo aspetto elegante, ma anche per la sua intelligenza e la sua natura affettuosa. Grazie alla sua bellezza e al suo carattere affabile, il levriero afgano è molto amato come animale da compagnia e nelle competizioni canine.

Come si scrive la soluzione Levriero

L Livorno

E Empoli

V Venezia

R Roma

I Imola

E Empoli

R Roma

O Otranto

