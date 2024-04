La Soluzione ♚ Correva nel cinodromo La definizione e la soluzione di 8 lettere: Correva nel cinodromo. LEVRIERO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Correva nel cinodromo: Il termine levriero designa una famiglia di razze canine fra le più antiche e diffuse in tutti i continenti. Anche se nel mondo moderno (anche tra i cinofili) vengono per lo più associati al mondo delle corse di cani, e spesso adottati come aristocratici cani da compagnia, essi sono stati essenzialmente selezionati come cani da caccia. Altre Definizioni con levriero; correva; cinodromo; Il raid motoristico che si correva nel deserto del Sahara; Vi si correva il Gran Premio di Formula 1 in Portogallo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Correva nel cinodromo

LEVRIERO

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Correva nel cinodromo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.