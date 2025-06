Quello irlandese ha un lungo pelo rossiccio nei cruciverba: la soluzione è Setter

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quello irlandese ha un lungo pelo rossiccio' è 'Setter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETTER

Vuoi sapere di più su Setter? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Setter.

Perché la soluzione è Setter? Il setter è un cane da caccia di origine irlandese, noto per il suo lungo pelo rossiccio che gli conferisce un aspetto elegante e distintivo. Questo animale è apprezzato per l'abilità nel trovare e indicare la selvaggina, grazie al suo carattere gentile e all'olfatto sviluppato. Il setter rappresenta quindi un fedele alleato in campagna, simbolo di eleganza e agilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Uno che orienta i gusti e lancia nuove tendenzeUn versatile cane da cacciaUn peloso cane da caccia ingleseQuello irlandese ha il pelo lungo e rossiccioQuello irlandese ha il pelo rossiccioL irlandese ha il pelo rossiccio

