La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Può essere anche retard' è 'Farmaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARMACO

Curiosità e Significato di "Farmaco"

Approfondisci la parola di 7 lettere Farmaco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Farmaco? La parola retard si riferisce spesso a farmaci formulati per rilasciare lentamente il principio attivo nel corpo, garantendo un effetto prolungato. Questo tipo di farmaco è progettato per migliorare l'aderenza al trattamento e ridurre la frequenza di assunzione, rendendo più facile per i pazienti gestire le loro condizioni. In sostanza, i farmaci retard offrono un modo efficace per mantenere stabili i livelli della sostanza attiva nel sangue nel tempo.

Come si scrive la soluzione Farmaco

Se "Può essere anche retard" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

C Como

O Otranto

