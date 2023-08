Sostanza da assumere a fini terapeutici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza da assumere a fini terapeutici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FARMACO

Significato/Curiosita : Sostanza da assumere a fini terapeutici

Capacità motorie, ecc. la psicoattività di tali sostanze viene da secoli sfruttata anche a fini terapeutici e ancora oggi molte droghe o loro derivati sono... Farmaco di fascia c farmaco di fascia h farmaci da banco farmaco da automedicazione farmaco da banco farmaco senza obbligo di prescrizione medica questa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

