La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pesante drappo di seta' è 'Damasco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DAMASCO

Curiosità e Significato di "Damasco"

Hai risolto il cruciverba con Damasco? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Damasco.

Perché la soluzione è Damasco? Il termine damasco si riferisce a un pregiato tessuto di seta caratterizzato da un motivo lucido in rilievo, spesso utilizzato per tende e rivestimenti. Questo tipo di tessuto, noto per la sua bellezza e resa estetica, è comunemente associato a drappi pesanti e lussuosi. La sua origine può essere ricondotta alla città di Damasco, famosa proprio per la produzione di tessuti di alta qualità.

Come si scrive la soluzione Damasco

Hai trovato la definizione "Pesante drappo di seta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

A Ancona

M Milano

A Ancona

S Savona

C Como

O Otranto

