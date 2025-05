Materiale per imballaggi nei cruciverba: la soluzione è Cartone

Home / Soluzioni Cruciverba / Materiale per imballaggi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Materiale per imballaggi' è 'Cartone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARTONE

Curiosità e Significato di "Cartone"

Hai risolto il cruciverba con Cartone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Cartone.

Perché la soluzione è Cartone? Il cartone è un materiale ampiamente utilizzato per imballaggi grazie alla sua leggerezza, resistenza e versatilità. È ideale per proteggere prodotti durante il trasporto e può essere facilmente riciclato, rendendolo una scelta ecologica. Grazie alle sue caratteristiche, il cartone rappresenta una soluzione perfetta per diverse esigenze di imballaggio, dall'elettronica ai beni alimentari.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: C è quello ondulatoMateria prima per scatoloniQuello ondulato è il più pesanteUn materiale per statuineMateriale per cravatteMateriale per piastrelle

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cartone

Hai trovato la definizione "Materiale per imballaggi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T U T A I L E N B E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INELUTTABILE" INELUTTABILE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.