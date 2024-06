Quello ondulato è il più pesante

: . Più raramente viene chiamato disegno animato o cartoon (dall'inglese). Un cartone animato, spesso abbreviato in cartone, è un'opera audiovisiva d'animazione. I cartoni animati vengono realizzati per il cinema, la televisione, il mercato home video e anche per il web.

Italiano: Sostantivo: cartone ( approfondimento) m sing (pl.: cartoni) . accrescitivo di carta. (chimica) materiale spesso usato per gli imballaggi. (arte), (pittura), (fotografia), (cinematografia) bozza di disegno preliminare di un artista o un cartone animato cartone animato: opera audiovisiva d'animazione.. Sillabazione: car | tó | ne. Pronuncia: IPA: /kar'tone/ . Etimologia / Derivazione: vedi carta .