CARTONE

Curiosità e Significato... La soluzione Cartone di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cartone per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cartone? Il termine cartone indica un materiale leggero e resistente, utilizzato principalmente per confezionare scatoloni e imballaggi. È realizzato principalmente con carta pressata, ideale per proteggere e trasportare oggetti di vario tipo. La sua versatilità lo rende fondamentale nel settore della logistica e del packaging, rendendo il trasporto più sicuro ed efficiente. Un alleato insostituibile per chi sposta merce o invia pacchi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Materiale per imballaggiC è quello ondulatoQuello ondulato è il più pesanteMateria prima per barattoliMateria prima per maglierieLa materia prima per l hummus la salsa mediorientale

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

