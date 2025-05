Famoso censore romano nei cruciverba: la soluzione è Catone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Famoso censore romano' è 'Catone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATONE

Curiosità e Significato di "Catone"

La parola Catone è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Catone.

Perché la soluzione è Catone? Catone, noto come Catone il Censore, è una figura di spicco della storia romana, vissuto nel III secolo a.C. È famoso per le sue riforme morali e per il suo impegno nel preservare le tradizioni romane, opponendosi alla corruzione e al decadentismo. Il suo approccio severo e il suo ruolo di censore lo resero un simbolo della moralità e della rigidità dei valori romani dell'epoca.

Come si scrive la soluzione Catone

Hai trovato la definizione "Famoso censore romano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

