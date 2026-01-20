Il Vecchio era chiamato il Censore il Giovane l Uticense

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Il Vecchio era chiamato il Censore il Giovane l Uticense' è 'Marco Porcio Catone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARCO PORCIO CATONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Vecchio era chiamato il Censore il Giovane l Uticense" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Vecchio era chiamato il Censore il Giovane l Uticense". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Marco Porcio Catone? Marco Porcio Catone, noto come il Vecchio, era chiamato il Censore per la sua severità e attenzione alle virtù civiche. Il Giovane, invece, era l'Uticense, un termine che si riferisce a coloro che provenivano da Utica, e rappresentava una generazione più giovane coinvolta nelle questioni politiche. La voce di Catone si distingue per il suo rigore morale, mentre il suo ruolo di censore evidenzia l'importanza di preservare i valori della repubblica.

Se la definizione "Il Vecchio era chiamato il Censore il Giovane l Uticense" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Vecchio era chiamato il Censore il Giovane l Uticense" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Marco Porcio Catone:

M Milano A Ancona R Roma C Como O Otranto P Padova O Otranto R Roma C Como I Imola O Otranto C Como A Ancona T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Vecchio era chiamato il Censore il Giovane l Uticense" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

