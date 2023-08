Voleva distrutta Cartagine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Voleva distrutta Cartagine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Catone il Censore, noto anche come Catone il Vecchio, fu un politico e storico romano del II secolo a.C. La sua famosa espressione "Delenda est Carthago" (Cartagine deve essere distrutta) riflette il suo insistente desiderio di eliminare la potenza nemica di Cartagine. Catone riteneva che solo attraverso la distruzione completa di Cartagine, Roma potesse garantire la propria sicurezza a lungo termine. Il suo costante richiamo a questa frase durante i discorsi al Senato romano contribuì a catalizzare l'ostilità verso Cartagine e alla fine portò alla Terza Guerra Punica, che culminò nella distruzione di Cartagine da parte dei Romani nel 146 a.C.

