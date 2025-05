Vortice nei cruciverba: la soluzione è Gorgo

GORGO

Curiosità e Significato di "Gorgo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Gorgo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gorgo? Il termine gorgo si riferisce a un vortice o a un movimento turbolento dell'acqua, spesso associato a fenomeni naturali come i rapidi nei fiumi. In un cruciverba, si usa per indicare un'azione di risucchio o di spirale, perfettamente in linea con il concetto di vortice.

Come si scrive la soluzione: Gorgo

La definizione "Vortice" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

O Otranto

R Roma

G Genova

O Otranto

