La Soluzione: Crea un vortice nell acqua
La soluzione di 5 lettere: ELICA

Curiosità su Crea un vortice nell acqua: Tra questi compare anche il suono del vortice di naruto. si pensa che il vortice di naruto abbia dato il nome a un tipo di kamaboko, il narutomaki (... L'elica (o elica propulsiva o propulsore ad elica) è un organo intermediario in grado di trasformare la potenza meccanica di un albero rotante in variazione della quantità di moto di un fluido, allo scopo di generare una propulsione (spinta) secondo il principio di azione e reazione. Il moto impresso al fluido è detto elicoidale e risulta essere la combinazione di un moto traslatorio rettilineo, lungo l'asse, e di un moto rotatorio intorno al predetto asse. Le eliche, per la loro apparente semplicita` realizzativa, sono estremamente diffuse ed utilizzate sia la propulsione in ambito nautico ed aeronautico, nonché per l'impiego anche per lo ...

