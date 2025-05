Si prende scappando nei cruciverba: la soluzione è Fuga

FUGA

Curiosità e Significato di "Fuga"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Fuga, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fuga? La definizione Si prende scappando fa riferimento al concetto di fuga, che si può interpretare come l'atto di allontanarsi in fretta da un luogo. In questo contesto, la parola fuga rappresenta proprio l'azione di scappare, quindi è la risposta corretta per il cruciverba.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tiziano dipinse quella in EgittoUn piano del galeottoQuella di gas può essere mortaleSi prende chiudendo gli occhiSi prende più facilmente al buioSi prende chiudendo un occhio

Come si scrive la soluzione: Fuga

Stai cercando la risposta alla definizione "Si prende scappando"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

U Udine

G Genova

A Ancona

