Tiziano dipinse quella in Egitto

Italiano: Sostantivo: fuga ( citazioni) f sing (pl.: fughe) . partenza improvvisa e rapida da un luogo per timore di un evento sfavorevole, dannoso o letale. nel ciclismo, l'azione di uno o più corridori che si avvantaggiano dal gruppo. (familiare) tentativo appunto illegale di sfuggire alle forze dell'ordine o alla polizia in genere un uomo armato in fuga.. (musica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu.