La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Comune leva di secondo genere' è 'Remo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REMO

Curiosità e Significato di "Remo"

La soluzione Remo di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Remo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Remo? Nel contesto della meccanica, il remo è un tipo di leva di secondo genere, in cui il punto di sostegno è all'estremità opposta rispetto alla forza applicata, permettendo di sollevare o muovere carichi. In un cruciverba, questa definizione si riferisce quindi al remo, che è utilizzato per muovere le imbarcazioni.

Come si scrive la soluzione: Remo

Non riesci a risolvere la definizione "Comune leva di secondo genere"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

E Empoli

M Milano

O Otranto

