Il secondo in Comune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il secondo in Comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : VICESINDACO

Il "vicesindaco" è un ruolo di leadership comunale che assiste il sindaco nella gestione delle questioni amministrative e governative. Il vicesindaco svolge un ruolo chiave nel garantire il funzionamento efficiente dell'amministrazione comunale e può essere chiamato a rappresentare il sindaco in sua assenza. Questa figura è spesso designata tra i membri del consiglio comunale o dell'amministrazione locale. Le responsabilità del vicesindaco possono variare in base al sistema politico e alle esigenze della comunità, ma in generale supporta il sindaco nell'implementazione di politiche, progetti e decisioni per il benessere dei cittadini e lo sviluppo della città.

