MENTOLO

Curiosità e Significato di "Mentolo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Mentolo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mentolo? La soluzione MENTOLO è un olio aromatico estratto dalla pianta di menta, noto per il suo profumo fresco e rinfrescante, spesso utilizzato in profumeria e cosmesi. Assicurati di considerare le lettere già presenti nel cruciverba per confermare che si adatti allo schema.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Aroma per dentifricioAroma per dentifriciAroma usato nei dentifriciIl solito senza olioNastro trasparente usato in cucinaL olio per gli inglesi

Come si scrive la soluzione: Mentolo

Non riesci a risolvere la definizione "Olio aromatico usato in profumeria"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

