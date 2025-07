Se ne estrae un olio non alimentare, usato dai pittori nei cruciverba: la soluzione è Lino

LINO

Perché la soluzione è Lino? Il lino è una pianta con steli sottili e resistenti, da cui si ottiene un olio non alimentare molto apprezzato dai pittori. Questo olio, noto come olio di lino, viene utilizzato come legante nelle vernici e nelle tempere per le sue qualità di asciugatura e durata nel tempo. È un elemento fondamentale nell'arte e nella pittura tradizionale, contribuendo alla conservazione delle opere.

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

