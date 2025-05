Chiudere provvisoriamente una falla nei cruciverba: la soluzione è Tamponare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Chiudere provvisoriamente una falla' è 'Tamponare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAMPONARE

Curiosità e Significato di "Tamponare"

Approfondisci la parola di 9 lettere Tamponare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tamponare? La parola tamponare si riferisce all'azione di chiudere o fermare temporaneamente una falla o una perdita, ad esempio in una tubatura, utilizzando un materiale che ostacoli il flusso. In senso figurato, può anche riferirsi a un intervento rapido per risolvere una situazione problematica.

Come si scrive la soluzione: Tamponare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Chiudere provvisoriamente una falla", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S O E T L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SETOLA" SETOLA

