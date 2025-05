Un recipiente per bibite nei cruciverba: la soluzione è Lattina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un recipiente per bibite' è 'Lattina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LATTINA

Curiosità e Significato di "Lattina"

Vuoi sapere di più su Lattina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Lattina.

Perché la soluzione è Lattina? La definizione Un recipiente per bibite si riferisce a una lattina, che è un contenitore di metallo utilizzato per conservare e servire bevande come soda e birra. La parola lattina si adatta perfettamente al numero di lettere richieste nello schema.

Come si scrive la soluzione: Lattina

Stai cercando la risposta alla definizione "Un recipiente per bibite"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H T C C E T S A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASCHETTO" CASCHETTO

