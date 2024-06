Un recipiente per l olio

: La lamiera di ferro stagnata, detta anche latta, è stato il primo materiale utilizzato e da ciò deriva il nome italiano. . La lattina è un contenitore a tenuta ermetica tipicamente non richiudibile che può essere costituito di diversi materiali metallici come alluminio o lamiera di ferro stagnata.

Italiano: Sostantivo: lattina f sing (pl.: lattine) . variante del termine latta, indica un piccolo contenitore metallico destinato prevalentemente a bibite o generi alimentari ma anche per sostenze non alimentari, come l'olio per motori Mi prendi una lattina di birra..