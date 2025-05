Oggetto artificiale che orbita intorno alla Terra nei cruciverba: la soluzione è Satellite

SATELLITE

Curiosità e Significato di "Satellite"

La parola Satellite è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Satellite.

Perché la soluzione è Satellite? La definizione Oggetto artificiale che orbita intorno alla Terra si riferisce a un SATELLITE, che può essere utilizzato per scopi di comunicazione, monitoraggio o ricerca scientifica, ed è progettato e lanciato dall'uomo. I satelliti si muovono attorno al pianeta seguendo traiettorie specifiche, contribuendo a varie tecnologie moderne.

Come si scrive la soluzione: Satellite

Stai cercando la risposta alla definizione "Oggetto artificiale che orbita intorno alla Terra"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

T Torino

E Empoli

