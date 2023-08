Quella della Terra intorno al Sole è ellittica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella della Terra intorno al Sole è ellittica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORBITA

Significato/Curiosita : Quella della terra intorno al sole e ellittica

All'asse polare e la rivoluzione intorno al sole. moto di rotazione: è il movimento della terra attorno al suo asse, dura 23h 56m 04.09053s e viene definito... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi orbita (disambigua). in fisica, un'orbita è il percorso incurvato seguito da oggetto attorno ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

