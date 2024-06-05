Gira con il pianeta

SOLUZIONE: SATELLITE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gira con il pianeta" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gira con il pianeta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Satellite? Un satellite è un corpo che orbita attorno a un pianeta, svolgendo funzioni fondamentali per la comunicazione, l’osservazione e la ricerca scientifica. Questi dispositivi possono essere artificiali o naturali, come la Luna per la Terra. In particolare, i satelliti artificiali vengono lanciati nello spazio per monitorare il nostro pianeta, trasmettere segnali o studiare l’universo. La loro presenza nel cielo rappresenta un collegamento costante tra la Terra e lo spazio.

La definizione "Gira con il pianeta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gira con il pianeta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Satellite:

S Savona A Ancona T Torino E Empoli L Livorno L Livorno I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gira con il pianeta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

