Dramma che si svolge sul mare nei cruciverba: la soluzione è Naufragio

Home / Soluzioni Cruciverba / Dramma che si svolge sul mare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dramma che si svolge sul mare' è 'Naufragio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAUFRAGIO

Curiosità e Significato di "Naufragio"

Approfondisci la parola di 9 lettere Naufragio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il termine naufragio si riferisce a un evento drammatico in cui una nave affonda o subisce gravi avarie in mare. Questo fenomeno può comportare la perdita di vite umane e beni materiali, ed è spesso oggetto di racconti e narrazioni, simboleggiando la lotta per la sopravvivenza e l'impatto devastante del mare.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può essere causato da una collisione in mareUn grave incidente al largoIl castello danese in cui si svolge il dramma di AmletoQuartiere di Roma dove si svolge Le fate ignorantiA Gubbio si svolge quello della Balestra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Naufragio

Hai trovato la definizione "Dramma che si svolge sul mare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

A Ancona

U Udine

F Firenze

R Roma

A Ancona

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I T E B A L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABALIETA" ABALIETA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.